***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00153Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00021Bağımsız Denetim Ücreti1.719,9 % 0,00334Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri66.028,5 % 0,12829Fon Yönetim Ücreti256.654,66 % 0,49868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu919,61 % 0,00179Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu36.266,35 % 0,07047Vergiler ve Diğer Harcamalar76.686,97 % 0,149Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.765,42 % 0,01509TOPLAM GİDERLER446.935,45DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ51.466.514,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836214BIST