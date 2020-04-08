***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00126Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00017Bağımsız Denetim Ücreti1.734,3 % 0,00278Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.746,69 % 0,07021Fon Yönetim Ücreti349.299,36 % 0,56056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu815,37 % 0,00131Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu60.907,21 % 0,09775Vergiler ve Diğer Harcamalar73.973,14 % 0,11871Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.467,05 % 0,01038TOPLAM GİDERLER537.837,16DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.312.326,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836215BIST