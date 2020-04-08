***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00183Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00025Bağımsız Denetim Ücreti1.713,6 % 0,00398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri30.897,62 % 0,07178Fon Yönetim Ücreti311.418,02 % 0,72345Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu469,08 % 0,00109Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.728,62 % 0,00634Vergiler ve Diğer Harcamalar3.912,64 % 0,00909Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.413,7 % 0,01025TOPLAM GİDERLER356.447,32DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ43.046.220,93http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836216BIST