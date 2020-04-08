***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00094Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti1.723,5 % 0,00205Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.754,1 % 0,07466Fon Yönetim Ücreti471.189,38 % 0,56056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.557,76 % 0,00185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu39.575,47 % 0,04708Vergiler ve Diğer Harcamalar89.248,62 % 0,10618Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.887,99 % 0,007TOPLAM GİDERLER672.830,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ84.056.856,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836217BIST