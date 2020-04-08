***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti1.707,3 % 0,00163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri34.097,49 % 0,03257Fon Yönetim Ücreti887.974,62 % 0,84812Hisse Senedi Komisyonu54.178,34 % 0,05175Tahvil Bono Komisyonu156,93 % 0,00015Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.603,81 % 0,00822Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.805,63 % 0,00172Türev Araçlar Komisyonu529,81 % 0,0051Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.638,54 % 0,00921TOPLAM GİDERLER999.193,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ104.699.690,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836218BIST