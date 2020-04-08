***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri394,2 % 0,00178Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0048Bağımsız Denetim Ücreti1.715,4 % 0,00774Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.668,21 % 0,02556Fon Yönetim Ücreti110.568,67 % 0,49867Hisse Senedi Komisyonu8.835,36 % 0,03985Tahvil Bono Komisyonu3,96 % 0,00002Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.294,55 % 0,00584Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar507,48 % 0,00229Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.367,25 % 0,08284TOPLAM GİDERLER147.461,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.172.726,46http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836219BIST