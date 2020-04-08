***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri394,2 % 0,00086Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00023Bağımsız Denetim Ücreti1.719 % 0,00375Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.825,53 % 0,02578Fon Yönetim Ücreti228.764,3 % 0,49867Hisse Senedi Komisyonu15.020,97 % 0,03274Tahvil Bono Komisyonu72,98 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.460,8 % 0,00536Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar683,23 % 0,00149Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.083,46 % 0,0525TOPLAM GİDERLER285.131,01DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.874.514,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836220BIST