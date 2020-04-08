***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00047Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti1.739,7 % 0,00103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.763,67 % 0,01529Fon Yönetim Ücreti588.667,9 % 0,34944Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.337,87 % 0,00198Gecelik Ters Repo Komisyonu8.687,7 % 0,00516Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.544,58 % 0,00092Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar563,12 % 0,00033Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.349,81 % 0,00436TOPLAM GİDERLER638.548,39DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.460.301,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836258BIST