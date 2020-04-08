***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00032Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti2.147,4 % 0,00087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri45.457,14 % 0,01848Fon Yönetim Ücreti919.975,92 % 0,37401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu23,08 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu8.098,65 % 0,00329Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu872,01 % 0,00035Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu618,49 % 0,00025Vergiler ve Diğer Harcamalar343.758,08 % 0,13975Türev Araçlar Komisyonu33.176,94 % 0,01349Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.712,23 % 0,00639TOPLAM GİDERLER1.370.733,98DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.976.153,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836259BIST