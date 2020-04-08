***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri743,75 % 0,01733Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00248Bağımsız Denetim Ücreti1.461,15 % 0,03404Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri553,02 % 0,01288Fon Yönetim Ücreti5.175,42 % 0,12056Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.179,8 % 0,05078Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu220,18 % 0,00513Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar315,02 % 0,00734Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.094,33 % 0,04879TOPLAM GİDERLER12.849,21DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.292.876,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836260BIST