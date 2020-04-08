***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00174Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00024Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00342Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.677,28 % 0,04131Fon Yönetim Ücreti327.087,78 % 0,072338Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.096,53 % 0,00685Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu116.395,09 % 0,25742Vergiler ve Diğer Harcamalar405.492,34 % 0,89678Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.707,63 % 0,02589TOPLAM GİDERLER884.897,79DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.216.647,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836262BIST