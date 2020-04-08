***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00023Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00003Bağımsız Denetim Ücreti1.707,3 % 0,0005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.405,13 % 0,0493Fon Yönetim Ücreti2.486.152,59 % 0,72345Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu8.978,68 % 0,00261Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu374.982,16 % 0,10912Vergiler ve Diğer Harcamalar360.350,55 % 0,10486Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.797,98 % 0,00605TOPLAM GİDERLER3.423.268,43DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ343.653.800,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836263BIST