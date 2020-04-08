***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.916,9 % 0,00009Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri171.811,7 % 0,00543Fon Yönetim Ücreti12.066.433,48 % 0,38129Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.429,87 % 0,00046Gecelik Ters Repo Komisyonu819.393,76 % 0,02589Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu171.417,14 % 0,00542Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar10.031,8 % 0,00032Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler166.803,51 % 0,00527TOPLAM GİDERLER13.424.132,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.164.638.892,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836264BIST