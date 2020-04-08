***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri394,2 % 0,00156Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00042Bağımsız Denetim Ücreti1.719 % 0,00042Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.577,44 % 0,02602Fon Yönetim Ücreti126.047,05 % 0,49867Hisse Senedi Komisyonu14.646,01 % 0,05794Tahvil Bono Komisyonu5,05 % 0,00002Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.844,28 % 0,0073Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar587,74 % 0,00233Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler16.519,33 % 0,06535TOPLAM GİDERLER168.446,64DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.276.795,9http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836265BIST