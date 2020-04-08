***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00046Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00006Bağımsız Denetim Ücreti2.262,6 % 0,00131Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.987,92 % 0,01562Fon Yönetim Ücreti106.928,44 % 0,06188Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu561,35 % 0,00032Gecelik Ters Repo Komisyonu14.896,35 % 0,00862Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu357,93 % 0,00021Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar330,5 % 0,00019Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.896,72 % 0,00746TOPLAM GİDERLER166.115,85DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ172.799.601,57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836266BIST