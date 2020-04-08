***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti1.710,9 % 0,00079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.858,11 % 0,01803Fon Yönetim Ücreti1.128.015,12 % 0,52325Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu16.281,58 % 0,00755Gecelik Ters Repo Komisyonu444,98 % 0,00021Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.781,16 % 0,00407TOPLAM GİDERLER1.195.253,99DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ215.578.563,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836267BIST