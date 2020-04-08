***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00005Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti2.673 % 0,00018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri283.506,78 % 0,01858Fon Yönetim Ücreti9.510.533,1 % 0,62335Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu8.135,44 % 0,00053Gecelik Ters Repo Komisyonu109.824,75 % 0,0072Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu350,18 % 0,00002Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar331,3 % 0,00002Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.625,74 % 0,00378TOPLAM GİDERLER9.973.874,33DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.525.712.608,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836268BIST