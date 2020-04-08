***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,0122Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00165Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,02398Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.353,27 % 0,02097Fon Yönetim Ücreti32.176,6 % 0,49868Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu167,12 % 0,00259Gecelik Ters Repo Komisyonu812,7 % 0,0126Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu691,88 % 0,01072Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar388,6 % 0,00602Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.141,09 % 0,03318TOPLAM GİDERLER40.172,4DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.452.354,95http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836269BIST