***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00015Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00002Bağımsız Denetim Ücreti1.792,8 % 0,00035Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.482,36 % 0,01804Fon Yönetim Ücreti958.860,11 % 0,18701Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.070,29 % 0,00021Gecelik Ters Repo Komisyonu4.800,6 % 0,00094Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu27.266,97 % 0,00532Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu99.970,69 % 0,0195Vergiler ve Diğer Harcamalar307.568,41 % 0,05998Türev Araçlar Komisyonu384.473,14 % 0,07498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.117,93 % 0,00587TOPLAM GİDERLER1.909.297,34DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ512.745.407,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836270BIST