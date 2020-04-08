***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00037Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00005Bağımsız Denetim Ücreti1.896,3 % 0,00088Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.503,45 % 0,02072Fon Yönetim Ücreti401.604 % 0,18701Hisse Senedi Komisyonu10.292,83 % 0,00479Tahvil Bono Komisyonu1.274,32 % 0,00059Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.277,72 % 0,00432Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu43.827,47 % 0,02041Vergiler ve Diğer Harcamalar110.111,33 % 0,05127Türev Araçlar Komisyonu223.198,64 % 0,10393Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.444,1 % 0,00579TOPLAM GİDERLER859.324,2DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.755.661,92http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836271