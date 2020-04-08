***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00027Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,0016Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.287,45 % 0,01397Fon Yönetim Ücreti639.219,75 % 0,48814Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu55,41 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu765,45 % 0,00058Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu286,6 % 0,00022Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar319,45 % 0,00024Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.341,9 % 0,00637TOPLAM GİDERLER669.723,38DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ130.948.848,96http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836670BIST