***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,0014Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.659,66 % 0,0136Fon Yönetim Ücreti70.213,2 % 0,12467Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00048Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.624,83 % 0,00821TOPLAM GİDERLER85.206,93DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.319.188,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836672BIST