***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,0028Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00054Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.109,85 % 0,00668Fon Yönetim Ücreti78.354,6 % 0,02739Hisse Senedi Komisyonu13.002,56 % 0,00455Tahvil Bono Komisyonu1.260,97 % 0,00044Gecelik Ters Repo Komisyonu58.574,25 % 0,02048Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu650,87 % 0,00023Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu19.456,42 % 0,0068Vergiler ve Diğer Harcamalar215.403 % 0,0753Türev Araçlar Komisyonu69.019,54 % 0,02413Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.887,55 % 0,0101TOPLAM GİDERLER506.160,75DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ286.068.779,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836673BIST