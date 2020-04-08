***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00117Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00016Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,0023Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.739,79 % 0,01298Fon Yönetim Ücreti40.308,73 % 0,05988Hisse Senedi Komisyonu47,58 % 0,00007Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu951,51 % 0,00141Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,0004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.253,45 % 0,00483TOPLAM GİDERLER56.010,3DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.318.065,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836674BIST