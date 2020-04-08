***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00163Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.673,36 % 0,01127Fon Yönetim Ücreti56.689,18 % 0,05988Hisse Senedi Komisyonu239,91 % 0,00025Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.819,39 % 0,00298Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00028Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.139,45 % 0,00437TOPLAM GİDERLER77.270,53DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.674.522,91http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836675BIST