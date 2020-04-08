***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00009Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00001Bağımsız Denetim Ücreti1.899,9 % 0,00021Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri152.086,7 % 0,01683Fon Yönetim Ücreti2.252.706,25 % 0,24934Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu319,16 % 0,00004Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.121,13 % 0,00632TOPLAM GİDERLER2.465.295,28DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ903.467.054,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836676BIST