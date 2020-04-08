***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00143Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00019Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,0028Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.440,72 % 0,00442Fon Yönetim Ücreti142.909,92 % 0,25876Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu395,8 % 0,00072Gecelik Ters Repo Komisyonu9.632,7 % 0,01744Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu321,8 % 0,00058Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.549,28 % 0,00281Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.931,5 % 0,01074TOPLAM GİDERLER165.622,86DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ55.228.689,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836678BIST