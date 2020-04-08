***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,0038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri167,47 % 0,00081Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00746Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.165,67 % 0,02009Fon Yönetim Ücreti72.272,45 % 0,34853Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu6,42 % 0,00003Gecelik Ters Repo Komisyonu8.895,6 % 0,0429Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu259,23 % 0,00125Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu244,31 % 0,00118Vergiler ve Diğer Harcamalar1.546,55 % 0,00746Türev Araçlar Komisyonu6.725,16 % 0,03243Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.174,96 % 0,01531TOPLAM GİDERLER99.792,42DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ20.736.350,54http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836679BIST