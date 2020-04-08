***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri733,9 % 0,0003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti1.440,74 % 0,00059Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri17.703,99 % 0,0073Fon Yönetim Ücreti81.706,49 % 0,0337Hisse Senedi Komisyonu2.323,29 % 0,00096Tahvil Bono Komisyonu637,22 % 0,00026Gecelik Ters Repo Komisyonu61.840,8 % 0,02551Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu10.202,79 % 0,00421Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.540,22 % 0,00311Vergiler ve Diğer Harcamalar245.097,05 % 0,1011Türev Araçlar Komisyonu12.697,31 % 0,00524Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.808,6 % 0,00817TOPLAM GİDERLER461.838,94DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ242.438.076,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836680BIST