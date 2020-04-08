***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamafon gider bilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti374,92 % 0,00114Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri630,75 % 0,00191Fon Yönetim Ücreti18.923,61 % 0,05743Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu40,95 % 0,00012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu90,41 % 0,00027Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar12,03 % 0,00004Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler477,79 % 0,00145TOPLAM GİDERLER20.550,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ32.948.214,83http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836682BIST