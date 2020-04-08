AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|24,20
|5.947.968
|% 10,00
|DOKTA
|18,70
|1.320.809
|% 10,00
|GLRYH
|2,53
|1.425.799
|% 10,00
|RTALB
|5,39
|1.099.226
|% 10,00
|BFREN
|235,90
|15.522.031
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3831
|8,4251
|% 0,76
|Frank
|6,9556
|6,9975
|% 0,11
|Riyal
|1,7977
|1,8067
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|2,07
|Altın Gr.
|360
|360
|1,08
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|Gümüş.Ons
|14,93
|14,98
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,01
|B. Petrol
|33,33
|33,33
|1,46
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, SAHOL, VAKBN
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TTKOM, KOZAA
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 586, 58 artarak (% 0.67 ) 88, 010
- 17:59 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, EKIZ, SERVE, TSGYO, PETUN, METAL, IDEAS
- 17:59 Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEMSA, EGCEY, UZERB, ISFIN, EGCYO