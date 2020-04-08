***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00009Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.516,01 % 0,02132Fon Yönetim Ücreti1.140.595,49 % 0,13181Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu588,32 % 0,00007Gecelik Ters Repo Komisyonu382.542,3 % 0,04421Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu7,81 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar271,36 % 0,00003Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.518,71 % 0,00445TOPLAM GİDERLER1.749.374,6DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ865.316.635,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836685BIST