***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00035Bağımsız Denetim Ücreti1.707,3 % 0,00566Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.132,56 % 0,05348Fon Yönetim Ücreti56.407,68 % 0,18701Hisse Senedi Komisyonu3.894,61 % 0,01291Tahvil Bono Komisyonu111,72 % 0,00037Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu767,22 % 0,00254Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu10.770,46 % 0,03571Vergiler ve Diğer Harcamalar24.011,61 % 0,0796Türev Araçlar Komisyonu40.720,99 % 0,135Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.018,18 % 0,01332TOPLAM GİDERLER159.436,37DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.163.720,29http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836686BIST