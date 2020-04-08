***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00261Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00004Bağımsız Denetim Ücreti1.547,1 % 0,00062Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.378,6 % 0,01749Fon Yönetim Ücreti525.945,28 % 0,21203Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00011Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.242,11 % 0,00574TOPLAM GİDERLER586.275,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ248.052.158,36http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836687BIST