***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,007Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00095Bağımsız Denetim Ücreti1.674,9 % 0,00095Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.024,17 % 0,08912Fon Yönetim Ücreti32.117,82 % 0,28556Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu54,59 % 0,00049Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu707,76 % 0,00629Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.069,91 % 0,02729Vergiler ve Diğer Harcamalar3.737,65 % 0,03323Türev Araçlar Komisyonu8.512,46 % 0,07568Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.326,06 % 0,02957TOPLAM GİDERLER64.119,36DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.247.490,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836688BIST