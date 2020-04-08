***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri787,5 % 0,00096Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00013Bağımsız Denetim Ücreti1.662,3 % 0,00202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.555,59 % 0,06377Fon Yönetim Ücreti308.241,74 % 0,37401Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu443,83 % 0,00054Gecelik Ters Repo Komisyonu5.162,85 % 0,00626Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu581,06 % 0,00071Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar42.990,98 % 0,05216Türev Araçlar Komisyonu36.220,71 % 0,04395Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.100,85 % 0,01347TOPLAM GİDERLER459.853,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.415.323,48http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836689BIST