***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213,08 % 0,00028Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00275Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.720,04 % 0,01405Fon Yönetim Ücreti298.857,42 % 0,39158Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu106,72 % 0,00014Gecelik Ters Repo Komisyonu135,45 % 0,00018Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu237,3 % 0,00031Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar314,87 % 0,00041Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.318,74 % 0,00566TOPLAM GİDERLER317.000,62DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.321.731,4http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836690BIST