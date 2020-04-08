***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri213,08 % 0,00058Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00574Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri5.129,08 % 0,01403Fon Yönetim Ücreti148.391,64 % 0,40589Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu21,74 % 0,00006Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu168,1 % 0,00046Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar300,37 % 0,00082Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.394,62 % 0,00655TOPLAM GİDERLER158.715,63DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.559.736,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836691BIST