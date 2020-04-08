***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00026Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00155Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.377,71 % 0,01509Fon Yönetim Ücreti536.868,09 % 0,39752Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19,36 % 0,00001Gecelik Ters Repo Komisyonu10.555,25 % 0,00078Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu429,56 % 0,00032Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar342,58 % 0,00025Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.975,74 % 0,00517TOPLAM GİDERLER568.515,66DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ135.053.001,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836693BIST