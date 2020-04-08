***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00154Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00924Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.396,8 % 0,01497Fon Yönetim Ücreti85.890,51 % 0,37851Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10,17 % 0,00004Gecelik Ters Repo Komisyonu157,5 % 0,00069Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu159,63 % 0,0007Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar299,76 % 0,00132Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.792,06 % 0,0079TOPLAM GİDERLER94.153,8DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ22.691.748,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836694BIST