***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00072Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00434Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.966,42 % 0,01441Fon Yönetim Ücreti236.271,24 % 0,48882Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu104,79 % 0,00022Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,00026Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu274,94 % 0,00057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar318,6 % 0,00066Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler707,14 % 0,00146TOPLAM GİDERLER247.216,5DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.334.567,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836697BIST