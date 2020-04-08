***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri350,37 % 0,00131Bağımsız Denetim Ücreti2.097 % 0,00782Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.860,19 % 0,01439Fon Yönetim Ücreti130.210,99 % 0,48529Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu42,33 % 0,00016Gecelik Ters Repo Komisyonu31,5 % 0,00012Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu225,77 % 0,00084Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar310,94 % 0,00116Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler653,5 % 0,00244TOPLAM GİDERLER137.782,59DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.831.835,07http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836698BIST