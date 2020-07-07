***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00142Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti3.446,24 % 0,00309Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.957,11 % 0,01251Fon Yönetim Ücreti712.897,7 % 0,63882Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu413,49 % 0,0037Gecelik Ters Repo Komisyonu68.152,43 % 0,061Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu9.935,42 % 0,0089Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.848,74 % 0,00255Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.665,6 % 0,024TOPLAM GİDERLER841.007,02DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ111.595.712,19http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855409BIST