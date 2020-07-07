***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti5.790,19 % 0,00119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.242,5 % 0,02836Fon Yönetim Ücreti5.907.684,83 % 1,21212Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu19.638,16 % 0,004Gecelik Ters Repo Komisyonu49.382,74 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu36.114,44 % 0,00741Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar6.263,28 % 0,0012Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler57.321,06 % 0,011TOPLAM GİDERLER6.222.127,49DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ487.384.299,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855410BIST