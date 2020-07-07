***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti3.478,82 % 0,0039Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri27.128,22 % 0,03Fon Yönetim Ücreti873.299,11 % 0,99Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.146,93 % 0,0035Gecelik Ters Repo Komisyonu12.428,94 % 0,014Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.300,74 % 0,00263Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.151,94 % 0,00132Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.528,25 % 0,013TOPLAM GİDERLER936.153,24DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.561.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855411BIST