***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,0003Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti3.343,07 % 0,008Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri289.719,74 % 0,0709Fon Yönetim Ücreti4.075.098,09 % 0,997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.189,02 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu468.414,9 % 0,114Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.050,69 % 0,00026Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar951,13 % 0,00023Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler59.676,53 % 0,014TOPLAM GİDERLER4.902.133,46DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ408.588.251,41http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855412BIST