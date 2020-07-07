***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti3.458,91 % 0,006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri191.450,86 % 0,337Fon Yönetim Ücreti566.093,81 % 0,997Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.465,55 % 0,00258Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu59.842,28 % 0,10543Vergiler ve Diğer Harcamalar81.406,61 % 0,14342Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.253,24 % 0,023TOPLAM GİDERLER918.661,55DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ56.759.068,68http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855413BIST