***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,0001Bağımsız Denetim Ücreti3.487,87 % 0,00495Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri119.302,23 % 0,169Fon Yönetim Ücreti789.561,08 % 1,12112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.114,76 % 0,003Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu90.229 % 0,12812Vergiler ve Diğer Harcamalar87.573,79 % 0,12435Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.089,21 % 0,01859TOPLAM GİDERLER1.107.048,23DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ70.425.954,79http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855414BIST