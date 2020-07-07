***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00372Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00025Bağımsız Denetim Ücreti3.446,24 % 0,0081Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri83.544,49 % 0,19646Fon Yönetim Ücreti615.291,11 % 1,4469Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.154,73 % 0,00272Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.317,66 % 0,0078Vergiler ve Diğer Harcamalar8.086,12 % 0,01902Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.787,18 % 0,02302TOPLAM GİDERLER726.317,82DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ42.524.763,82http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855415BIST