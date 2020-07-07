***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.583,75 % 0,00167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri106,54 % 0,00011Bağımsız Denetim Ücreti3.446,15 % 0,00366Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri171.374,8 % 0,18099Fon Yönetim Ücreti1.061.547,72 % 1,12112Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.809,89 % 0,00402Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu65.795,41 % 0,06949Vergiler ve Diğer Harcamalar94.418,98 % 0,09972Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.668,71 % 0,01232TOPLAM GİDERLER1.413.771,95DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ94.686.314,33http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855416BIST